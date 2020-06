Meetjeslanders houden zich steeds meer aan de regels: “Bijna de helft minder snelheidsovertredingen in 2019" Cedric Matthys

30 juni 2020

16u47 0 Eeklo/Kaprijke/Sint-Laureins In de politiezone Meetjesland Centrum is het aantal snelheidsovertredingen vorig jaar met bijna de helft gedaald. Dat blijkt uit cijfers die de federale politie vandaag bekendmaakte. “Steeds meer bestuurders lijken zich bewust te zijn van de grote pakkans", laat politiewoordvoerder Marino Longueville weten.

Van 16.065 in 2018 naar 9.742 overtredingen in 2019. Het aantal snelheidsovertredingen nam vorig jaar in de politiezone Meetjesland een stevige duik. Volgens politiewoordvoerder Marino Longueville moet we een deel van de verklaring hiervoor zoeken bij de digitale flitscamera’s: “In de loop van 2017 vervingen we onze ‘oude’ analoge bemande snelheidscamera’s door camera’s op infrarood. Hierdoor viel de gekende ‘flits’ weg. In het verleden merkten we dat bestuurders elkaar verwittigden zodra ze die ‘flits' zagen. Dat gaat nu niet meer. We zagen de eerste maanden dan ook een toename van het aantal overtredingen, maar intussen lijken de meeste mensen op de hoogte van onze nieuwe manier van werken. Steeds meer bestuurders zijn zich bewust te zijn van de grote pakkans.”

Plaatselijk verkeer

Naast de snelheidsovertredingen wijst de politiezone ons nog op een tweede belangrijk cijfer. Het valt op dat de politie steeds meer bestuurders beboet die borden voor plaatselijk verkeer negeren. Het aantal pv’s is maar liefst vertienvoudigd: van 32 in 2018 naar 344 vorig jaar. “Het was een bewuste keuze om hier meer op in te zetten", legt Longueville uit. “Zo controleren we vaak in de Leikensweg in Eeklo. Daar mag je met gemotoriseerde voertuigen niet rijden, tenzij je in de straat zelf moet zijn. Door zulke maatregelen te nemen maken we deze wegen veiliger voor de zwakke weggebruiker en is het er aangenamer wonen. Spijtig genoeg zien we dat veel mensen de borden negeren. Hopelijk hebben ze met deze boetes hun lesje geleerd.”