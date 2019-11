Meetjesland krijgt eerste Freinetschool: De Kleine Helden trekt naar Boelare in Eeklo Opening volgt snel en al voorzien op 1 september 2020 Joeri Seymortier

19 november 2019

22u38 0 Eeklo Na Gent en Brugge krijgt nu ook het Meetjesland een eerste Freinetschool. In september volgend jaar gaat de schoolpoort van De Kleine Helden open in de Boelare 145 in Eeklo. Het initiatief wordt genomen door enkele leerkrachten en ouders. Zij gaan nu op zoek naar een startkapitaal van 25.000 euro, en moeten minstens vijftig leerlingen vinden.

Een Freinetschool is een methodeschool waar geen les gegeven wordt met een studieboek als basis, maar waar de interesses van het kind de basis vormen van alles. Enkele ouders, pedagogen en mensen uit het onderwijs vormen nu samen een groep om in Eeklo een eerste Freinetschool op te starten. Die komt vanaf 1 september 2020 in de gebouwen van het voormalige aluminiumbedrijf, in de Boelare 145 in Eeklo.

“We willen volgend schooljaar starten en moeten tegen dan minstens vijftig leerlingen vinden, om die start te mogen maken”, zegt Sara Spanhove. “Dat is het minimum dat ons opgelegd wordt om te mogen starten en overheidssubsidies te krijgen. In een periode van zes jaar moeten we dan doorgroeien naar een school van 140 kinderen. Groter willen we niet worden, omdat we de persoonlijke aanpak van elk kind belangrijk vinden. We hebben nu een loods gevonden die we gaan ombouwen tot onze school De Kleine Helden. We gaan voor een kleuterschool en lagere school. Het wordt geen traditionele school met klasjes. Eerder een grote ruimte waar kinderen samen kunnen leven en leren, aangevuld met enkele aparte lokalen waar dingen kunnen gebeuren die wat meer concentratie vragen. Samen met een architect kijken we nu hoe het gebouw er kan uitzien. Maar dat kost natuurlijk geld. We kunnen maar vanaf februari 2021 op subsidies rekenen, dus voor de opstart rekenen we op sponsors en sympathisanten. We hebben zo’n 25.000 euro nodig.”

Zelfde eindtermen

Bij een Freinetschool wordt soms gedacht dat kinderen er zomaar hun zin mogen doen, maar dat is volgens de initiatiefnemers veel te kort door de bocht. “Wij vertrekken niet vanuit boeken, maar wel vanuit wat er leeft bij het kind”, zegt leerkracht Joke Van den Bossche. “We kijken en luisteren wat het kind ons aangeeft, en daar bouwen wij op verder. Op die manier werken we thema’s uit, waarrond we dan bijvoorbeeld rekenen en taal opbouwen. Maar er zit echt wel veel structuur in onze dagindeling. De nadruk ligt bij ons iets meer op het creatieve, en ook het sociaal-emotionele aspect van het kind krijgt veel aandacht. Maar uiteindelijk moeten wij dezelfde eindtermen halen, en moet het kind dus effectief wel dezelfde leerstof kennen. Maar wij zien onszelf niet echt als leerkracht, maar eerder als coach voor het kind. Ook in de school is er ook geen traditionele hiërarchie. Iedereen helpt gewoon mee om er de beste school van te maken.”

Info: www.dekleinehelden.be.