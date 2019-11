Meetjesland Hockeyclub trakteert supporters zaterdag langs het veld Joeri Seymortier

15 november 2019

16u56 0 Eeklo De Meetjesland Hockeyclub houdt op zaterdag 16 november de laatste wedstrijden van de eerste ronde outdoor, en trakteert de supporters.

Van 10 tot 18 uur staan er heel wat wedstrijden gepland op het nieuwe buitenterrein achter de stedelijke sporthal van Eeklo. “Al twee van onze meisjesploegen zijn zeker van de titel in hun reeks”, zegt Mathieu Verly. “Zaterdag kunnen daar nog eens drie ploegen bij komen. Reden genoeg om te feesten. We serveren zaterdag doorlopend hapjes en drankjes langs het veld. Er is nog meer reden om te vieren. Twee van onze meisjes zijn geselecteerd voor het ‘Be Gold-programma’. Dat is een selectie van talenten waaruit op termijn de toekomstige generatie Red Lions en Red Panthers zal komen.”