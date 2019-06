Meetjesland Cafédag op Pinkstermaandag in Huysmanhoeve Joeri Seymortier

03 juni 2019

16u30 0 Eeklo Op Pinkstermaandag, 10 juni, kan je in het Streekcentrum Huysmanhoeve in Eeklo naar de Meetjesland Cafédag.

De Meetjesland Cafés zetten die dag het Meetjesland, de streekproducten en zichzelf in de kijker. Om 11 uur start het aperitiefconcert met Trio Traverse. Vanaf 13 uur bereidt ‘Jürgen Kookt’ een Meetjeslandse brochette: een mengeling van Meetjeslandse vleesgerechten, gecombineerd met sauzen, groenten en kroketjes. In de namiddag zijn er lokale producenten aanwezig om de kleine honger te stillen. De muziek komt om 15 uur van ‘Band of Brothers’ uit Eeklo. Voor de kinderen is er kinderanimatie met onder meer een springkasteel, en een goed gevulde bolderkar met traditionele kinderspelen. De Belgische krulbolbond organiseert een krulbolinitiatie.