Meer snelheidsduivels op lege wegen, chauffeur betrapt aan 94 per uur in bebouwde kom Wouter Spillebeen

20 april 2020

16u41 0 Eeklo Lege straten geven sommige chauffeurs de neiging om veel te snel te rijden, stelt de politiezone Meetjesland Centrum vast na een snelheidscontrole van deze voormiddag.

De lokale politie stelde controleerde de snelheid van 537 voertuigen en 63 van de chauffeurs waren in overtreding. Dat komt overeen met ongeveer 12 procent. De grootste snelheidsduivel werd betrapt in de Vrombautstraat in Eeklo, waar een chauffeur aan 94 kilometer per uur geflitst werd, bijna het dubbele van de toegelaten snelheid. Hij was niet alleen, want vijf chauffeurs reden snel genoeg om meteen hun rijbewijs kwijt te spelen.

Onaangekondigd

“Het feit dat er minder verkeer op de weg is, geeft jammer genoeg de neiging om sneller te rijden”, aldus politiewoordvoerder commissaris Marino Longeville. “Sinds het begin van de coronamaatregelen moeten we ons meer toespitsen op het naleven van die regels, dus controles op snelheid en verkeer stonden op een laag pitje. Intussen merkten we zichtbaar dat heel wat mensen het gaspedaal dieper induwden. Nu hebben we extra personeel vrijgemaakt om snelheidscontroles uit te voeren en ons vermoeden werd vanochtend bevestigd.”

Om te vermijden dat de bebouwde kom een racebaan wordt, zal de politie nog meer controles uitvoeren. “We zullen die niet altijd op voorhand aankondigen. Overdreven snelheid blijft een van de grootste oorzaken van verkeersongevallen, zeker in de bebouwde kom.”