Maria blaast 106 kaarsjes uit in Sint-Elisabeth, maar feestje blijft beperkt door corona Joeri Seymortier

03 juni 2020

17u36 0 Eeklo Maria Paesschierssens heeft haar 106de verjaardag gevierd in het woonzorgcentrum Sint-Elisabeth in Eeklo.

Maria is met haar gezegende leeftijd de oudste inwoner van Eeklo. De vrouw is afkomstig uit Watervliet bij Sint-Laureins, maar verhuisde acht jaar geleden naar het rusthuis. Daar werd een bescheiden feestje gebouwd voor haar verjaardag, want door de coronamaatregelen mocht het niet groots gebeuren. Er werd wel een groot spandoek aan de gevel van het rusthuis gehangen.

Maria werd geboren op 3 juni 1914 in Kieldrecht. “Net als haar vader heeft ze altijd op het water geleefd en gewerkt”, zegt schepen Ann Van den Driessche. “Maria leefde op een binnenschip en deed de lange omvaart. Ze voeren onder de Zweedse vlag, en Maria werd de kapitein van het schip genoemd. Maria is al heel lang weduwe en had één zoon. In 2011 verhuisde ze naar het rusthuis Sint-Elisabeth en daar kan ze nu al negen jaar rekenen op de beste zorgen. Ze is de oudste inwoner van de stad.”