Maria blaast 105 kaarsjes uit in rusthuis Sint-Elisabeth: “Ik zou er graag nog een paar jaar bij doen” Directie, vrienden en bestuur huldigen oudste inwoner van de stad Joeri Seymortier

03 juni 2019

14u13 11 Eeklo Maria Paesschierssens heeft maandag haar 105e verjaardag gevierd in het woonzorgcentrum Sint-Elisabeth en is daarmee de oudste inwoner van Eeklo. De vrouw is afkomstig uit Watervliet bij Sint-Laureins, maar verhuisde acht jaar geleden naar het rusthuis. “Hier en daar wat sleet, maar Maria geniet nog van elke dag”, klinkt het.

Maria Paesschierssens was speciaal naar de kapper geweest om haar 105e verjaardag in stijl te vieren. Ze heeft goede en minder goede dagen, maar op haar verjaardag voelde Maria zich perfect in haar sas. Ze genoot van de vele felicitaties en de kussen. “105 jaar worden is niet niets”, beseft Maria maar al te goed. “Ik ben blij dat ik er nog ben. En ja, ik zou er heel graag nog een paar jaar bij doen”, zei ze met een cava in de hand.

Maria werd geboren op 3 juni 1914 in Kieldrecht. Het grootste deel van haar leven heeft ze in Watervliet gewoond. “Net als haar vader heeft ze altijd op het water geleefd en gewerkt”, zegt schepen Ann Van den Driessche. “Maria leefde op een binnenschip en deed de lange omvaart. Ze voeren onder de Zweedse vlag en Maria werd de kapitein van het schip genoemd. Maria is al heel lang weduwe en had één zoon. In 2011 verhuisde ze naar het rusthuis Sint-Elisabeth en daar kan ze nu al acht jaar rekenen op de beste zorgen. Ze is de oudste inwoner van de stad. Jammer genoeg hebben we onlangs afscheid moeten nemen van Oscar Verspeurt, die ongeveer even oud was. Laat ons hopen dat Maria er nog enkele gezonde jaren kan bij doen.”

Elke dag een zoen

Het personeel van de afdeling waar Maria woont, draagt de vrouw op handen. Ze wordt omschreven als een vrolijke vrouw, die nog altijd graag onder de mensen is. Ze houdt van affectie en vraagt zowat elke dag een zoen aan het personeel. “Misschien zal ons Maria wel het record breken en ooit de oudste vrouw van België worden”, zegt directeur Joris Rombaut. “Dan heeft ze wel nog heel wat jaren te goed, want dat record staat momenteel op maar liefst 117 jaar. Dan moet Maria er nog twaalf jaar bij doen. Hier en daar zit er al eens wat sleet op, maar Maria geniet hier bij ons nog van elke dag. Ze ziet alles, en ze hoort op haar 105e nog altijd als de vinken. We zijn echt blij dat Maria bij ons woont.”

Zoon overleden

Dichte familie heeft Maria niet meer. Familievriend Marcel regelt haar zaken en kwam haar graag feliciteren. “Zoon Emiel is al een tijdje overleden, en dus blijft er geen dichte familie meer over”, zegt de man. “Wanneer je 105 jaar oud bent, zien de dagen er natuurlijk niet altijd meer even spannend uit. Maria zit overdag in de leefgroep, gaat dan gaan eten, en slaapt nog wat. Televisie kijken of kranten lezen is er niet meer bij.