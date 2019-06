Mannen en vrouwen op de fiets op 29ste Criterium Eeklo Jaarmarkt Joeri Seymortier

18 juni 2019

09u26 0 Eeklo Wielerclub Sportvrienden uit Eeklo organiseert op donderdag 20 juni het Criterium Eeklo Jaarmarkt.

Voor het vijfde jaar op rij staat naast het criterium voor mannen ‘elite zonder contract en beloften’ ook een wedstrijd voor dames op het programma. “De Eeklose wielerhoogdag start al om 16.30 uur met de dameswedstrijd, van 60 kilometer over 20 ronden”, zegt Michel De Sutter. “Er zijn zeker dertig rensters uit vijf landen. Hoofdbrok van de namiddag is het wielercriterium voor beloften en elite zonder contract, dat om 18.30 uur start voor een wedstrijd van 70 kilometer over 24 ronden. Nu al is het deelnemersveld van 50 renners volzet, met onder andere vijf Amerikanen.”

De start wordt op de Markt gegeven. Het parcours loopt over Stationsstraat, Markt, Boelare en Blommekens. Aankomst van de heren is voorzien rond 20 uur.

Info: marc.van.de.werf@telenet.be.