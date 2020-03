Maatregelen in de Meetjeslandse Kringwinkels: geen verkoop, wel inzameling Anthony Statius

16 maart 2020

18u35 0 Eeklo De vijf winkels van De Kringwinkel Meetjesland houden de winkeldeuren de hele week gesloten. De inleverpunten aan de winkels in Eeklo, Maldegem, Zomergem, Assenede en Aalter blijven voorlopig open.

Ook de Meetjeslandse Kringwinkels nemen maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus.

“De schrik zit er goed in bij het winkelpersoneel en bovendien hebben zich al een aantal medewerkers ziek gemeld, zowel bij de arbeiders als bij de verantwoordelijken”, zegt afgevaardigd bestuurder Ronny Vandeputte. “De goede werking van de winkels kan niet meer gegarandeerd worden en daarom laten we de medewerkers enkel nog achter de schermen werken.”

“De inzameling wordt voorlopig nog niet stilgelegd”, zegt Ronny Vandeputte. “We stellen alles in het werk om de basisdienstverlening te blijven garanderen, dat betekent dat de brengpunten openblijven en dat we de textielcontainers in ons werkingsgebied en de hergebruikcontainers op de recyclageparken blijven leegmaken. Ook onze ophaaldienst gaat voorlopig nog steeds de baan op. Tot slot doen we nog een warme oproep aan iedereen om niets achter te laten aan de gebouwen van De Kringwinkel. Dit wordt beschouwd als sluikstorten en is weinig hygiënisch voor onze medewerkers die de zaak moeten opkuisen. Het is een kwestie van burgerzin.”

Meer info over de maatregelen op www.kwmeetjesland.be of via 09/377.77.74.