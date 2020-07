Ludo Blomme wordt nieuwe voorzitter Eeklose Kilometervreters Joeri Seymortier

27 juli 2020

11u51 0 Eeklo Ludo Blomme wordt de nieuwe voorzitter van de Eeklose Kilometervreters, die zich jaarlijks inzetten voor Kom op tegen Kanker.

Er waait een nieuwe wind door het bestuur van de Eeklose Kilometervreters in Eeklo. Vanaf nu zal het peloton geleid worden door Ludo Blomme als voorzitter, bijgestaan door vaste waarde Anneke De Roo als penningmeester. Peter Jacobs is secretaris, Marnix Roelands is verantwoordelijk voor logistiek en materiaal, en Elien Tondat is communicatieverantwoordelijke. Johan Ragaert en Annelies De Clercq hebben na jaren toewijding besloten om het actief besturen van de Eeklose Kilometervreters in volle vertrouwen door te geven. “Zonder Johan waren de Eeklose kilometervreters nooit ontstaan, hij is vanaf heden dan ook erevoorzitter van de Eeklose Kilometervreters”, klinkt het.

Normaal organiseren de Kilometervreters elk jaar in november hun 24 uur fietsmarathon. Eind augustus wordt een beslissing genomen of die dit jaar al dan niet kan doorgaan.

Info: www.eeklosekilometervreters.be.