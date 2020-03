Louis (6) steelt woensdag de show in ‘Dat belooft voor later’ Joeri Seymortier

09u17 0 Eeklo Louis De Coninck (6) uit Eeklo steelt op woensdag 1 april de show in het programma ‘Dat belooft voor later’ op VTM.

Louis De Coninck is de zoon van AVS-frontvrouw Ilse De Coninck. Zijn meter Sarah De Backer, ook al een vertrouwd gezicht op AVS, schreef de jongen in voor het programma van Staf Coppens. Daarin worden kinderen in gekke situaties gebracht, en moeten ouders gokken hoe ze gaan reageren.

“Louis is gek op alles wat met camera’s en televisie te maken heeft”, zegt mama Ilse. “Het zit natuurlijk een beetje in het bloed. Ook al houdt Louis enorm van de spotlights, en probeer ik het altijd achter de schermen te houden. Maar de opnames bij VTM zijn echt zeer goed verlopen. Louis heeft er echt de dag van zijn leven gehad. Ik heb eerlijk gezegd zelf ook genoten. Na de bevalling was dit misschien wel de tweede mooiste dag van mijn leven. Louis vindt het zeer jammer dat alle VTM-opnames ondertussen achter de rug zijn, maar kijkt wel uit naar de uitzending. Hij is ondertussen al volop aan het zagen om ook aan andere televisieprogramma’s te mogen deelnemen. Daar gaan we dus nog van horen”, zegt mama Ilse nog.

“Dat belooft voor later’, woensdag 1 april om 20.30 uur bij VTM.