Lopen en fietsen op industrieterrein van Eeklo Anthony Statius

16 januari 2020

10u32 0 Eeklo Machinebouwer SMO organiseert op zondag 19 januari de jaarlijkse recreatieve wedstrijd Run & Bike. Jong en oud kan er in duo komen lopen en fietsen op het industrieterrein van Eeklo.

Run & Bike Eeklo is een wedstrijd waarbij duo’s zo snel mogelijk al lopend en fietsend een parcours afleggen. Eén duo beschikt maar over een fiets en er mag zoveel gewisseld worden tussen lopen en fietsen als men wil. De maximale afstand tussen loper en fietser bedraagt 15 meter en het parcours bestaat uit een lus van 5 kilometer, waarvan 80% onverhard.

Volwassenen kunnen zich niet meer inschrijven, maar bij de jeugdreeksen zijn daginschrijvingen wel nog mogelijk. De Kids Run & Bike voor kinderen van 6 tot 9 jaar start om 10.30 uur en kinderen van 10 en 11 jaar starten twee minuten later. Inschrijven kost 5 euro per duo. De officiële prijsuitreiking is voorzien om 13 uur.

Het evenement vindt plaats bij SMO op het industrieterrein van Eeklo in Nieuwendorp 14. Meer info via www.smo-scott.be.