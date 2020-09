Lokaal dienstencentrum Zonneheem start weer op: cafetaria met tafels van maximum 4 personen Joeri Seymortier

06 september 2020

15u54 0 Eeklo Het lokaal dienstencentrum Zonneheem start weer haar werking op voor de senioren van Eeklo. Weliswaar nog in een coronajasje.

De activiteiten en cursussen voor senioren worden weer opgestart. “Niet alles kan al en voor sommige activiteiten gaan we extern”, zegt schepen Danny Smessaert (SMS). “Omwille van de veiligheidsmaatregelen kunnen we niet alle zalen gebruiken, en gaan we groepen moeten ontdubbelen. Bij inschrijving gaat de voorrang uit naar cursisten en bezoekers, die reeds vorig jaar ingeschreven waren. Indien we volzet zijn, kan je je op de wachtlijst plaatsen.Naast alle gekende veiligheidsmaatregelen is betalen met Bancontact een heel belangrijk gegeven geworden in het dienstencentrum. Het geheugenkoor en de koffietafels worden dit jaar nog niet opgestart. Alle vormingen en opleidingen, die georganiseerd worden door KISP en Perspectief, zullen dit jaar georganiseerd worden in scholen, en niet meer in Zonneheem.”

De meeste activiteiten starten op 14 september, en inschrijven kan vanaf 7 september. De cafetaria heeft ook opnieuw de deuren geopend, elke namiddag van 13.30 tot 16 uur, aan tafels per vier personen maximum.