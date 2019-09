Lisa del Bo viert 10.000ste bezoeker gelooft-concerten in Eeklo Joeri Seymortier

22 september 2019

13u48 0 Eeklo Lisa del Bo zingt op zondag 22 september ‘Lisa Gelooft’ in de kerk op het Oostveld in Eeklo, en verwelkomt daar de 10.000ste bezoeker van haar concertreeks.

In oktober vorig jaar gaf Lisa del Bo voor het eerst een concert onder de noemer ‘Lisa Gelooft’. In de intimistische setting van een kerk brengt de zangeres een selectie van de mooiste religieuze liedjes, aangevuld met nummers die de boodschap van verdraagzaamheid, hoop en liefde uitdragen. De teller staat ondertussen op 31 concerten. Op zondag 22 september zet Lisa in Eeklo de 10.000ste bezoeker in de bloemetjes. “Ik ben heel erg dankbaar dat al zoveel mensen naar mijn kerkconcerten komen luisteren zijn”, zegt Lisa.

Volgend jaar op 24 april komt Lisa del Bo ook nog naar Deinze met haar concertreeks. Info: www.lisabelbo.be.