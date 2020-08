Lionel Pussemierstraat tijdelijk onderbroken voor alle verkeer Anthony Statius

10 augustus 2020

12u15 2 Eeklo De Burgemeester Lionel Pussemierstraat in Eeklo wordt morgen (dinsdag) onderbroken voor alle verkeer. Er worden omleidingen voorzien.

Op dinsdag 11 augustus wordt een vloerplaat gegoten voor het appartementsgebouw in het Wegelpark. Deze werken genereren heel wat transporten naar het Wegelpark. Om de werken tijdig te kunnen afronden en veilig te laten verlopen zal de Burgemeester Lionel Pussemierstraat voor alle verkeer onderbroken zijn ter hoogte van de school ‘De Wegel’ en dit vanaf 5 uur ’s ochtends. De doorsteek vanuit de Burg. Lionel Van Dammelaan wordt ook afgesloten voor alle verkeer. In de gehele Burgemeester Lionel Pussemierstraat wordt enkel plaatselijk verkeer toegelaten. De doorsteek vanuit de Burg. Lionel Van Dammelaan wordt ook afgesloten voor alle verkeer.

In de Roze wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd tussen Vrombautstraat en Rabautstraat en in de Rabautstraat geldt eenrichtingsverkeer in de richting van de rotonde Vrombautstraat/Peperstraat. De omleiding voor het eenrichtingsverkeer in Roze en Rabautstraat loopt via het traject rotonde Peperstraat, Vrombautstraat, Roze, Rabautstraat. De omleiding voor de afgesloten Burg. Lionel Pussemierstraat loopt via het traject Vrombautstraat, Kriekmoerstraat, Oostveldstraat.