Lijnbus rijdt door technisch defect rond met ‘politiehulp gevraagd’ in opschrift Wouter Spillebeen

02 oktober 2019

11u10 0 Eeklo Alerte passanten hebben deze morgen de politie verwittigd toen ze in Eeklo een lijnbus zagen met de tekst “Politiehulp gevraagd” op de lichtbak. Het bleek om een technisch defect te gaan, maar de politie is blij om te zien dat het opschrift werkt.

Iets voor 7 uur deze morgen merkten passanten de bus op in de Oostveldstraat in de richting van de Markt. Omdat er geen bestemming, maar wel het opschrift “Politiehulp gevraagd” op te lezen was, belden ze de politie op. “Elke lijnbus is uitgerust met een knop om zo stil hulp te kunnen vragen”, legt politiewoordvoerder Marino Longeville uit. “In dit geval gaat het om een technisch defect.”

De buschauffeur had de noodknop dus niet ingeduwd, maar toch verscheen de boodschap op de lichtbak. “De bus was op weg naar het depot voor een reparatie”, aldus Longeville. “Het is wel goed om te zien dat de boodschap werkt en dat passanten ook effectief de politie verwittigen. Gelukkig was er in dit geval geen reden tot paniek.”