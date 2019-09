Leerlingen GO! De Tandem komen in sportoutfit naar school Anthony Statius

18 september 2019

15u05 1 Eeklo Ter gelegenheid van de ‘Dag van de sportclub’ werden alle leerlingen van GO! basisschool De Tandem in Eeklo uitgenodigd om in de outfit van hun sportclub naar school te komen.

De speelplaats toonde een bonte mengeling van kinderen in verschillende sportoutfits. In de klassen vertelden ze over hun sportclub en hier en daar gaven ze ook een demonstratie. Heel wat leerlingen deden daar met plezier aan mee. Het is duidelijk dat De Tandem ook dit schooljaar weer heel wat sportieve leerlingen telt.