Leerling College ten Doorn scoort goud op Junior Wiskunde Olympiade

25 mei 2020

11u58 0 Eeklo Alexander Stanescu, leerling van het vierde middelbaar van College ten Doorn in Eeklo, heeft goud behaald op 19de Junior Wiskunde Olympiade.

Meer dan 400 scholen en 12.000 leerlingen van de tweede graad secundair namen deel. Alexander won het goud, samen met een leeftijdsgenoot uit Zwijnaarde. Begeleidend leerkracht Geert Heyman, die volgend jaar zijn laatste jaar start als leerkracht wiskunde, is trots op zijn poulain. “Deze jongen is echt gebeten door wiskunde en bijzonder straf in het oplossen van olympiadevragen”, zegt Geert.

Alexander Stanescu is van Roemeense origine, en woont nog maar anderhalf in België. Na een jaar in de ‘onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers’ (Okan) in Gent, startte hij in september in College ten Doorn in Eeklo. Hij bewijst dat ook anderstalige nieuwkomers meteen hoge toppen kunnen scheren. “Door corona zit ik nu thuis, maar heb ik ook veel meer tijd om te studeren”, zegt Alexander enthousiast.