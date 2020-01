Leegstandsbelasting voor winkels vanaf 2021 Joeri Seymortier

07 januari 2020

11u56 0 Eeklo Eeklo wil vanaf 2021 een leegstandsbelasting heffen op winkelpanden die te lang leeg blijven staan.

Eeklo heeft heel wat winkelpanden in het centrum leeg staan, en dat zorgt al snel voor een minder leuke winkelsfeer. Vaak staan panden heel lang leeg, en net daar wil de stad iets aan doen. “We zetten in de eerste instantie nog altijd in op proactieve ondersteuning”, zegt schepen van Lokale Economie Christophe De Waele (Open Vld). “We willen handelaars op een positieve manier aansporen om een winkel in Eeklo te beginnen, en gaan ook met de eigenaars van de handelspanden praten. Maar we willen ook een stok achter de deur voor handelspanden die al te lang leeg blijven staan. Daarvoor willen we vanaf 2021 een leegstandsbelasting invoeren. Wie niet gemotiveerd is om mee te werken aan een leuke winkelsfeer in Eeklo, zal dat financieel voelen.”