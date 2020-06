Leegstaande winkelpanden Eeklo: leuke stickers op de ruit of tentoonstelling in de etalage Joeri Seymortier

15 juni 2020

11u44 0 Eeklo Eeklo wil iets doen aan het uitzicht van de leegstaande winkelpanden in de stad. Er komen raamstickers aan de lege etalages, of er kunnen ook tentoonstellingen in de etalages komen.

Het bestickeren van leegstaande panden wordt al langer aangemoedigd, maar nu wil de stad nog een stap verder gaan. “Door iets creatiefs te doen met de lege winkelpanden, wordt de leegstand in het straatbeeld niet zo benadrukt”, zegt schepen Christophe De Waele (Open Vld). “De provincie gaf subsidie voor die etalagestickers, maar stopt daar nu mee. We hebben als stad beslist om zelf op de kar te springen. We betalen de helft van de kosten terug, tot 200 euro. Voorwaarde is wel dat de letters ‘te koop’ of ‘te huur’ niet de bovenhand nemen op de bestickering. Met die stickers ziet Eeklo er leuker uit, en kunnen de winkelpaden zo ook sneller ingevuld geraken. Wie niet voor een sticker op de etalage kiest, kan van de etalage ook een tentoonstellingsruimte maken. Alles beter dan een leeg pand waar je kan binnen kijken. In het najaar volgen nog meer acties om de leegstand in het kernwinkelgebied intensiever aan te pakken.”

Natuurbeelden

Het nieuwe reglement wordt op de gemeenteraad van volgende week gestemd. “In 2017 heb ik hieromtrent al een voorstel gelanceerd”, zegt Filip Smet (CD&V). “Ik stelde toen voor om vooral ook stads- en natuurbeelden te gebruiken. Dat kan een mooie samenwerking zijn met het stadsarchief of natuurfotografen. Ik ben dan ook blij dat het stadsbestuur in het vernieuwde voorstel ook rekening houdt met mijn voorstellen uit het verleden.”