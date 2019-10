Lange gemeenteraden kosten stad Eeklo 30.000 euro extra Joeri Seymortier

25 oktober 2019

09u32 0 Eeklo De gemeenteraden van Eeklo duren steeds langer en dat kost de belastingbetaler geld. Dit jaar wordt maar liefst 30.000 euro extra voorzien.

Gemeenteraadsleden krijgen een dikke 200 euro bruto voor een vergadering van de gemeenteraad, die om de maand georganiseerd wordt. Maar wanneer de vergadering duurt tot na middernacht, dan krijgen de raadsleden ook een zitpenning voor de ‘tweede dag’. De laatste maanden duren de gemeenteraden van Eeklo steeds langer, en worden ze zelfs soms over twee dagen gespreid. En dat kost de stad dus een pak extra geld.

“Wij moeten dit jaar 30.000 euro extra voorzien voor de zitpenningen van de raadsleden”, zegt schepen van Financiën Marc Windey (SMS). “De gemeenteraden worden nu vaak over twee dagen gespreid, of duren tot na middernacht waardoor er een tweede zitpenning moet betaald worden. Dat kost niet alleen veel aan zitpenningen, maar ook het stadspersoneel moet betaald worden. Veel vragen die gemeenteraadsleden op de gemeenteraad stellen, kunnen ook gewoon persoonlijk aan de schepen of aan de diensten gesteld worden. Dat zou de gemeenteraden al een stuk minder lang maken. Maar goed: als dat de prijs van de democratie is, dan moeten we die betalen.”

N-VA en CD&V vonden de sneer van de schepen van Financiën maar niets. “Jammer dat verwezen wordt naar de 200 euro die gemeenteraadsleden krijgen”, zegt Filip Smet (CD&V). “Als de stad echt wil besparen, dan zouden ze dat beter doen op de schepenweddes. Eeklo kan het gerust met een schepen minder doen. Dat zou pas een besparing zijn voor de stadskas”, zegt Smet nog.