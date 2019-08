Laatste deel middenberm N9, tussen Kruger en Oostveld, wordt niet verlaagd Joeri Seymortier

01 augustus 2019

16u38 5 Eeklo De middenberm van de N9 in Eeklo is volledig verlaagd. Enkel het stukje tussen de Kruger en de Oostveldstraat is nog niet verlaagd. En dat blijft ook zo.

De middenberm van de N9 blijft beroering veroorzaken. Deze week geraakte bekend dat de gouverneur de stad op de vingers tikt, omdat de werken van de verlaging van de middenberm niet volgens het wettelijke boekje gebeurd zijn. Nu blijkt ook dat de werken afgerond zijn, maar dat één stukje middenberm in het centrum niet verlaagd werd. De korte strook middenberm tussen het Krugercentrum en de Oostveldstraat is nog in oorspronkelijke staat. Heel wat mensen vragen zich af of dat stuk ook nog verlaagd zal worden.

“Dat laatste stukje middenberm zal niet verlaagd worden, en blijft dus een hoge berm”, zegt schepen van Openbare Werken Christophe De Waele (Open Vld). “Op het kruispunt van het Oostveld zit je eigenlijk met vijf stroken. Twee richting Gent, een voorsorteerstrook en nog eens twee richting Maldegem. Dat is sowieso al een ingewikkelde situatie, dus leek het ons en AWV beter om daar toch nog voor een stukje verhoogde middenberm te kiezen.”