KWB Eeklo Sint-Jozef verstopt 14 blauwe doosjes in Meetjesland (en jij moet ze zoeken) Joeri Seymortier

23 juli 2019

09u27 0 Eeklo KWB Eeklo Sint-Jozef pakt uit met een zomerzoektocht in het Meetjesland. Die wordt anders dan de meeste zoektochten.

Je kan de zoektocht van KWB Eeklo nog doen tot eind september, met de fiets of met de wagen. “Dit is niet zomaar een zoektocht, want er is geen vastgelegde route die je moet volgen”, zegt Nico De Paepe. “Aan de hand van coördinaten moet je 14 blauwe doosjes zoeken, die in het Meetjesland verstopt zitten. Alle doosjes liggen in de buurt van fietsknooppunten. Natuurlijk zijn er leuke prijzen te winnen.”

Deelnemen kost 5 euro. Meer info of deelname: www.kwb.be/sintjozefeeklo of via mail naar info@kwbsintjozefeeklo.be.