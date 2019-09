Kunstenaar Erik Hebberecht elke zondag van september te zien in Kapel Arme Klaren Joeri Seymortier

02 september 2019

16u07 0 Eeklo Kunstenaar Erik Hebberecht uit Adegem stelt in de maand september elke zondag tentoon in de Kapel van de Arme Klaren in Eeklo.

De kunstenaar houdt deze maand een solotentoonstelling, in de Kapel van de Arme Klaren in de Tieltsesteenweg 22 in Eeklo. “Naast mijn skylines toon ik er ook beschilderde etalagepoppen, beelden in polyester en Equitone op metaal”, zegt Hebberecht. “Bij de equitone op metaal, kan je als bezoeker zelf mijn werk transformeren, en er jouw werk van maken. Alles bevestigd met magneten, en dus verplaatsbaar. Tijdens de tentoonstelling in Eeklo, toon ik in première ook werken op metalen vaten.”

De tentoonstelling is elke zondag van september open, van 14 tot 18 uur. De kunstenaar is aanwezig.