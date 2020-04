Kruispunt Oostveldstraat met N9 Eeklo wordt veiliger Joeri Seymortier

28 april 2020

10u29 0 Eeklo Eeklo start een studie op om het kruispunt van de Oostveldstraat met de drukke N9 veiliger te maken.

De eerste aanpassingen aan het kruispunt van de Oostveldstraat met de N9 moeten begin volgend jaar al uitgevoerd worden. “Het is een complex kruispunt met heel veel bewegingen, die dan nog eens gekruist wordt door een intergemeentelijk fietspad”, zegt schepen van Mobiliteit Christophe De Waele (Open Vld). “We hebben als stad een studie opgestart om een veiliger ontwerp te maken dat vooral voor de zwakke weggebruiker veiliger en comfortabeler moet worden. Het aantal conflicten moet beperkt worden, maar tegelijk moet de doorstroming voldoende groot zijn. Het kruispunt zal heraangelegd worden wanneer de doortocht structureel aangepakt wordt, maar we willen zo lang niet wachten.”

Welke ingrijpen er komen, staat nog niet vast. “Een gemakkelijke oefening is dat niet, want we moeten ook de wegbeheerder van de N9, het Vlaams Gewest, mee krijgen. Daarom gaan we een dossier voorbereiden dat met de verschillende partners zal overlegd worden. We hopen om begin volgend jaar de eerste aanpassingen te kunnen doen.”