Kritiek op nieuw logo Eeklo: “Twee groene peren of twee groene tranen?” Joeri Seymortier

12 februari 2020

10u45 0 Eeklo Er komt kritiek op het nieuwe logo van de stad Eeklo. Oud-burgemeester Koen Loete (CD&V) vindt er maar niets aan.

Het nieuwe logo van de stad werd op de nieuwjaarsreceptie gelanceerd, en kent voorstanders en tegenstanders. “Ik zie twee groene peren. Maar gestoofde groene peren zijn normaal bruine peren”, zegt gemeenteraadslid Koen Loete. “Of moeten we er twee tranen in zien? Ik vraag mij af wat hier zo dringend aan was. Er zijn andere dingen te doen in Eeklo.”

Ook N-VA stelt zich vragen. Vooral de vervanging van de belettering van de dienstwagens, de vlaggen en het drukwerk zal volgens hen veel geld kosten. “Wij zien de meerwaarde niet. Dit valt enkel onder te brengen onder geldingsdrang bij het nieuwe stadsbestuur”, zegt Danny Plaetinck.

Burgemeester Luc Vandevelde (SMS) blijft achter het nieuwe logo staan. Het logo symboliseert de postcode 9900. “Dit gaat om een opfrissing van het oude logo. We hebben daarvoor 5.560 euro betaald aan het communicatiebureau”, zegt de burgemeester. “De omschakeling van het oude naar het nieuwe logo zal het volledige jaar 2020 in beslag nemen. Oud briefpapier zal eerst opgebruikt worden, en pas bij de nieuwe bestelling komt het nieuwe logo er op. Oude vlaggen moesten toch ook vervangen worden. De website aanpassen zal intern gebeuren. De prijsvraag voor de nieuwe belettering op de wagens moeten we nog doen. Maar ook dat zal over een jaar gespreid worden”, klinkt het nog.