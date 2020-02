Kritiek blijft duren: “Parking Zuidkaai een centrumparking? Wat dan met Raamstraat en Woestijneplein?” Joeri Seymortier

26 februari 2020

11u37 0 Eeklo De kritiek op het betalend maken van de parking Zuidkaai in Eeklo klinkt steeds luider. Ook sp.a mengt zich nu in de discussie.

Het stadsbestuur wil de parking aan de Zuidkaai in de Zuidmoerstraat in Eeklo betalend maken. Met de uitleg dat het een centrumparking is, en dat op een centrumparking moet betaald worden. Het is onder andere de parking waar het personeel van het OCMW parkeert, en die hebben hun stem al laten horen. Ook sp.a steunt nu het protest. “Het schepencollege is van haar eerste leugen niet dood”, zegt Christiaan De Wulf. “Op de gemeenteraad werd er met een staalhard gezicht verteld dat de parking Zuidkaai een centrumparking is, en dus betalend. Wij trokken op onderzoek. De parking Zuidkaai ligt even ver van het centrum als de parking Gebroeders Van De Woestijneplein. Maar die is wel een randparking zonder parkeergeld. De parking van de Raamstraat is ook niet betalend, maar blauwe zone. En die ligt zelfs op minder dan 100 meter van de N9. Wie kan er de redeneringen van het schepencollege nog volgen? Wij alvast niet. Een parking die vandaag voorbehouden is voor het personeel en bezoekers van de welzijnscampus Zuidkaai, wordt plots een betalende centrumparking. Wij zullen ons hier blijven tegen verzetten.”

