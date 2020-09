Kristof Hebbrecht (27) moet N-VA Eeklo weer op sporen krijgen: “De oude politieke cultuur moet er uit” Joeri Seymortier

08 september 2020

10u04 2 Eeklo Na een pak ontslagen binnen de partij pakt N-VA Eeklo uit met een nieuwe voorzitter. De jonge Kristof Hebbrecht (27) moet voor een nieuwe wind zorgen.

Het rommelt al een tijdje binnen N-VA Eeklo. Enkele maanden geleden vertrok Peter De Graeve al, en vorige maand trokken ook gemeenteraadslid Paul Verstraete en toenmalig voorzitter Nathalie De Coster de deur dicht. N-VA kiest nu voor een jonge frisse wind, en schuift met Kristof Hebbrecht naar eigen zeggen ‘de jongste partijvoorzitter ooit in Eeklo’ naar voor.

“Ik kijk er naar uit om met onze groep een nieuwe weg voor Eeklo te kunnen inslaan”, zegt de kersvers voorzitter in een eerste reactie. “Inhoud en echte verbetering staan voorop. N-VA Eeklo is altijd richtinggevend en ambitieus geweest, en dat zal zo blijven. We kiezen resoluut voor een frisse politiek om Eeklo opnieuw te laten groeien. De oude politieke cultuur moet er uit.”

Kristof Hebbrecht heeft een passie voor tuinen en natuur, en werkt momenteel bij Intratuin Lovendegem. Hij is in Eeklo actief in de jeugdraad, werkgroep Erfgoed Landschap en Stadsvernieuwing, Cultuurraad, Commissie voor Verkeer en Mobiliteit, en de Omgevings -en Duurzaamheidsraad. Sinds 2017 is hij lid van N-VA Eeklo. Tijdens de verkiezingen van 2018 was hij campagneleider.