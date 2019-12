Krijgt Eeklo als enige toch witte Kerst? Sneeuw blijkt schuim in fontein Joeri Seymortier

20 december 2019

11u42 36 Eeklo Eeklo maakt zich op voor de meest witte Kerst van het land. De fontein voor het stadhuis ziet al dagen witter dan ooit.

Met temperaturen rond 10 graden is er dit jaar geen mens die droomt van een witte Kerst. Maar wie door het centrum van Eeklo wandelt, kijkt toch verrast op. Al enkele dagen ligt er een witte sneeuwlaag in de stadsfontein voor het stadhuis. Geen stunt in het kader van de kerstversiering, maar het werk van een flauwe plezante die zeep in het water gedaan heeft, en daardoor al dagen schuim veroorzaakt. “Weinig aan te doen. We kunnen niet anders dan wachten, en dan verdwijnt het schuim wel vanzelf”, klinkt het.