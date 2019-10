Koning Albertstraat vanaf maandag eenrichtingsverkeer Joeri Seymortier

18 oktober 2019

11u44 5 Eeklo Vanaf maandag 21 oktober is er opnieuw eenrichtingsverkeer in de Koning Albertstraat in Eeklo, een belangrijke toegangspoort naar de stad.

Aannemer Vindevogel werkt vanaf maandag in opdracht van De Watergroep verder aan de waterleiding die eerder dit jaar aangelegd werd in de Koning Albertstraat. Alle woningen aan de kant met de pare huisnummers worden overgekoppeld op de nieuwe hoofdleiding. “De werken worden opgedeeld in twee fases”, zegt schepen Christophe De Waele (Open Vld). “In een eerste fase, die start op 21 oktober, zal de Koning Albertstraat een eenrichtingsstraat worden. Dat is zo vanaf de Jospeh Geirnaertstraat richting het kruispunt Boelare en de N9. Van op de N9 zal je de Koning Albertstraat niet in kunnen. Richting Aalter wordt een omleiding voorzien via de Molenstraat, Désiré Goethalsstraat en de Raverschootstraat.”

De eerste fase moet ongeveer drie weken duren. In een tweede fase die daar op volgt wordt de René Vermaststraat afgesloten voor werken. “Er is soms gemor over het feit dat straten meermaals opengebroken worden”, beseft schepen De Waele ook. “Maar het kan niet anders. Eerst moet men de nieuwe hoofdleiding leggen, daarna moet woning per woning overgekoppeld worden. Pas wanneer alle overkoppelingen gebeurd zijn kan men de oude leiding uit dienst nemen.”