Koning Albertstraat in Eeklo moet drie weken dicht Joeri Seymortier

17 april 2020

17u17 4 Eeklo De Koning Albertstraat in Eeklo moet vanaf maandag 20 april dicht voor wegenwerken. De hinder duurt een drietal weken.

Nu het minder druk is op de weg, wil Eeklo wegenwerken uitvoeren die anders grote verkeersimpact zouden hebben. “In de Koning Albertstraat zit een riolering in zeer slechte staat en we gaan die nu aanpakken”, zegt schepen Christophe De Waele (Open Vld). “Er wordt gewerkt tussen de Cocquytstraat en René Vermaststraat. Tegelijk worden een aantal huisaansluitingen vernieuwd. Tijdens deze werken zullen ook de verkeersplateaus ter hoogte van de René Vermaststraat en Cocquytstraat hersteld worden.”

De Koning Albertstraat gaat dicht tussen de Cocquytstraat en René Vermaststraat. Er is een omleiding via N9 in beide richtingen. De omleiding loopt via de Désiré Goethalsstraat. Het parkeren wordt daar gedeeltelijk gereglementeerd zodat het verkeer vlot kan circuleren.