Komt Heldenhuis in De Meerling? Nieuw stadsbestuur blijft achter huis voor jongvolwassenen met beperking staan Joeri Seymortier

07 oktober 2019

11u23 0 Eeklo Het nieuwe stadsbestuur van Eeklo wil voluit mee zoeken naar een onderkomen voor de vzw Heldenhuis. De site van De Meerling aan het oude ziekenhuis Alma is een optie.

De vzw Heldenhuis wil in Eeklo een huis bouwen waar jongvolwassenen mensen met een beperking samen kunnen wonen. Filip Smet (CD&V) wou weten of het nieuwe stadsbestuur mee stapt in het verhaal, en wil dat de onduidelijkheid voor de vzw verdwijnt. “Elke twijfel is misplaatst. Het nieuwe schepencollege staat wel degelijk achter de vzw Heldenhuis”, bevestigt schepen Marc Windey (SMS). “We zoeken naar een locatie met een erfpacht van vijftig jaar. Dat de site De Meerling aan het oude ziekenhuis in de Moeie genoemd wordt? Wij moeten die site als stadsbestuur op de markt brengen, en iedereen de kans geven. Wij kunnen De Meerling als stad niet zomaar aan één vzw geven.”

De stad moet ook op zoek naar een nieuw onderkomen voor de diensten die momenteel in De Meerling huizen, zoals het Sociaal Verhuurkantoor en de Woonwijzer Meetjesland. Daar werken vandaag 35 mensen. Tegen de zomer van 2020 zou daar duidelijkheid moeten over zijn.