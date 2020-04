Komiek Koen Dewulf krijgt eigen radioshow op zondagavond Joeri Seymortier

14 april 2020

09u36 0 Eeklo Komiek Koen Dewulf uit Eeklo krijgt vanaf zondag zijn eigen radioshow op zondagavond: Comedy Café.

Koen Dewulf is vanaf zondag 19 april elke zondagavond tussen 18 en 20 uur te horen op BNL, de nieuwe naam voor Radio VBRO. “In Comedy Café ontvang ik elke week een gast uit mijn humorwereld”, vertelt Koen. “Op promotour voor het nummer Censuur was ik in de radiostudio, en ben daar blijven plakken. Vanaf nu mag ik elke zondagavond radio maken. Elke week met één collega comedian. Voor de eerste keer is dat Johnny Trash en de week nadien komt David Galle langs. We brengen geen live humor, maar hebben goede gesprekken, draaien muziek, en luisteren naar grappige fragmenten. We draaien Belgische of Nederlandstalige muziek. In mijn programma zit er zeker ook een snuifje kleinkunst, of draaien we wat de gast aanbrengt. Johnny Trash is mijn eerste gast nu zondag, en de man is grote fan van Bart Peeters en van Jan De Wilde. Dus die zal je dan zeker horen.”