Koen Loete ereburger van Roemeens stadje Tomesti Joeri Seymortier

08 september 2019

Koen Loete, oud-burgemeester van Eeklo, heeft in de Roemeense stad Tomesti de titel van ereburger gekregen.

Het ereburgerschap valt niet alleen Koen Loete te beurt. Ook Paul en Elena Goemaere uit Maldegem mogen zich voortaan ereburgers van Tomesti noemen. “Mijn goede vrienden Elena en Paul werden samen met ikzelf tijdens een mooie ceremonie aangesteld als ereburgers van de Roemeense stad Tomesti”, zegt Koen Loete. “We krijgen de titel als waardering voor onze jarenlange humanitaire projecten.”

Het gezin Goemaere is al een kwarteeuw aan de slag in die regio van Roemenië. Er werd onder andere een schooltje gebouwd, en er rijden ook oude Eeklose brandweerwagens in de kleine dorpjes. Dit jaar werd in het Meetjesland nog een inzamelactie voor oude fietsen gehouden, die ook voor Roemenië bedoeld zijn. Loete heeft de acties altijd gesteund. Destijds als burgemeester van Eeklo, maar ook nu nog.