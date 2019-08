Koen Loete doet het weer: “Werken N9 niets meer dan peperduur laagje cosmetica” Oud-burgemeester blijft bikkelhard voor nieuw stadsbestuur Joeri Seymortier

29 augustus 2019

16u24 0 Eeklo Oud-burgemeester Koen Loete (CD&V) van Eeklo is niet te spreken over de vernieuwingswerken van de N9. Slecht voorbereid, gemiste kansen, en niets meer dan een laagje dure cosmetica volgens Loete. Sinds hij in de oppositie zit, voert hij bikkelharde politiek tegen het nieuwe bestuur. “Neen, ik ben niet verzuurd. Maar iemand moet spreken”, zegt Loete.

De N9 in het centrum van Eeklo werd grondig aangepakt. De middenbermen werden verlaagd, en in het centrum werd de voorbije weken ook een nieuwe laag asfalt gelegd. Koen Loete trok voor de zomer al aan de alarmbel en klaagde aan dat de werken niet officieel gegund werden. Iets waar de provinciegouverneur hem uiteindelijk gelijk in gaf. Nu de werken achter de rug zijn, is er vooral lof op sociale media. Maar Koen Loete is minder tevreden.

“De werken op de N9 werden met veel poeha aangekondigd, maar de werken zijn half werk, en verbeteren de verkeerssituatie in het centrum niet”, zegt Koen Loete. “De werken moesten gebeuren om drie redenen: het verkeer vertragen, betere fietspaden, en een veiligere oversteekbaarheid. Die drie zaken zijn niet gerealiseerd. Ook de asfaltwerken tussen station en rotonde zijn maar half gedaan. De parkeerstroken en de twee belangrijke kruispunten van Oostveldstraat en Boelare zijn niet aangepakt. Er kon op die plaatsen zelfs geen likje nieuwe verf af. Op wat gelijk dat nu? Het nieuwe asfalt stopt op een groot deel van de N9 zelfs pal in het midden van het fietspad. Dat zorgt niet alleen voor een gevaarlijke naad op het fietspad, maar zal bij regenweer ook voor plassen zorgen. Nieuw asfalt gieten doe je toch van zijkant tot zijkant? De nieuwe fietspaden in de Stationsstraat zijn ook veel te smal, en helemaal niet zo veilig als het goede voorbeeld in de Molenstraat dat we eerder al kregen. En zo kan ik nog wel wat doorgaan. De werken zijn niets meer dan een peperduur laagje cosmetica.”

Geen antwoorden

Loete hekelt de manier van werken van het nieuwe stadsbestuur. “Ik heb op de gemeenteraad van april en mei al vragen gesteld over de geplande werken op de N9, maar heb daar nooit antwoorden gekregen”, zegt de man. “Het stadsbestuur kon het wel uitleggen in de pers, maar blijkbaar niet aan de verkozen vertegenwoordigers van onze stad. Over zo’n belangrijke werken in onze stad, moet je op voorhand met de hele gemeenteraad goed vergaderen en overleggen. Zo kan iedereen ideeën en visies geven, en kunnen al die elementen samengelegd worden in het beste plan. Nu is alles overhaast en ondoordacht gebeurd.”

Waakhond

Koen Loete zal zijn klachten op de agenda van de gemeenteraad van september zetten. Of hij geen schrik heeft dat hij opnieuw als de ‘verzuurde verliezer van de verkiezingen’ zal afgeschilderd worden? “Helemaal niet. Ik zeg waar het op staat, en blijkbaar ben ik de enige die dat durft”, zegt de oud-burgemeester. “Ik zit nu in de oppositie, en mijn rol is om waakhond te spelen van het huidige stadsbestuur. Ik heb nog altijd het beste voor met mijn stad, en wil alleen maar dat het hier beter wordt. Maar het nieuwe bestuur moet beseffen dat er regels zijn waaraan ze zicht moet houden. En dat doen ze niet. Sorry, dan kan ik niet zwijgen”, zegt Loete nog.