Koen Loete (CD&V) eist uitleg: “Meerderheid is haar meerderheid kwijt, maar niemand zegt iets” Joeri Seymortier

28 januari 2020

10u01 0 Eeklo Oud-burgemeester Koen Loete (CD&V) eist tekst en uitleg over de werking van de gemeenteraad van Eeklo, nadat raadslid Matyas Blanckaert opstapte uit de partij Groen. “De meerderheid is haar meerderheid kwijt”, zegt Loete.

Het zat er maandagavond tijdens de eerste gemeenteraad van dit jaar al meteen bovenarms op tussen oud-burgemeester Loete en de nieuwe meerderheid in de stad. Loete eiste bij het begin van de gemeenteraad uitleg over de situatie binnen de meerderheid, nadat raadslid Matyas Blanckaert enkele weken geleden in deze krant aankondigde dat hij uit Groen zou stappen, en als onafhankelijk raadslid zou verder gaan. De meerderheid van SMS, Open Vld en Groen heeft maar één zetel op overschot. Cijfermatig is ze dus haar meerderheid kwijt. Loete moest het stellen zonder uitleg, en dat zorgde voor geroep en geschreeuw.

“De meerderheid van ons stadsbestuur is haar meerderheid kwijt, maar niemand zegt daar een woord over”, zegt Koen Loete. “De ‘storm der liefde’ binnen de meerderheid is duidelijk uitgewaaid. Is het nu normaal dat de gemeenteraad start, en dat hier geen woord over gezegd wordt? Wij weten enkel wat we in de krant gelezen hebben. Wij mogen als raadslid toch weten hoe de meerderheid zich nu gaat opstellen, en hoe de verdeling nu precies in mekaar zit? De gemeenteraad is het hoogste orgaan van deze stad. Die is haar meerderheid kwijt, maar niemand zegt een woord. Ik eis uitleg van raadslid Blanckaert, van de fractie Groen en van de burgemeester.”

Die uitleg kwam er niet, en dat maakte Loete nog kwader. Matyas Blanckaert zweeg en zat enkel wat onbegrijpend naar zijn buurman Loete te kijken. Burgemeester Luc Vandevelde (SMS) wilde enkel in gesloten zitting reageren. Gemeenteraadsvoorzitter Nicole De Munter (Open Vld) reageerde wel kort: “Buiten de feitelijke mededeling aan de gemeenteraad is niemand verplicht hierover toelichting te geven. En dat Eeklo geen meerderheid meer zouden hebben? Wanneer een punt gestemd wordt, en dat wordt goedgekeurd, dan hebben we een meerderheid. Zo simpel is dat”, klonk het sec.