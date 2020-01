Koen Dewulf met Augustijn Vermandere in duet: “Aanklacht tegen de censuur” Joeri Seymortier

27 januari 2020

11u44 0 Eeklo Komiek Koen Dewulf uit Eeklo pakt uit met een opvallend duet. Hij zingt samen met Augustijn Vermandere, de zoon van Willem Vermandere.

De twee creatievelingen leerden elkaar eerder toevallig kennen. “Augustijn Vermandere zijn nummer ‘Gvd Joat!’ werd op de radio niet gedraaid omdat het woord godverdomme erin komt”, zegt Koen Dewulf. “Augustijn stelde zich via de sociale media de vraag of hij het beter censureerde om toch gedraaid te worden. Ik zag die oproep en suggereerde gewoon een nummer over censuur te schrijven. Iets daarna hebben we samen het lied Censuur geschreven. Of hoe een toevalligheid voor een leuke samenwerking kan zorgen”, zegt Dewulf nog.

