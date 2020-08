Kletsnatte Oostveldstraat zonder regenbui: betonvakken worden besproeid tegen hitte Joeri Seymortier

07 augustus 2020

15u37 0 Eeklo De Oostveldstraat tussen Eeklo en Lembeke lag er vrijdagnamiddag plots kletsnat bij, ook al was het 34 graden bij een staalblauwe hemel.

Mensen die plots op straat kwamen keken verbaasd naar boven, waar geen wolkje aan de lucht te zien was. Toch leek het alsof er een zware plaatselijke bui gevallen was in de Oostveldstraat. Een deel van de straat bestaat nog uit betonvakken, en die hebben zwaar te lijden onder de hitte van zowat 35 graden. De stadsdiensten lieten daarom een tractor uitrukken, met een watersproeiwagen er aan. Die besproeide de betonvakken om ze af te koelen, zodat er geen barsten in het wegdek ontstaan. Iets wat stad Eeklo bij vorige hittegolven ook al eens preventief deed.