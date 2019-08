Klacht na Herbakkersfestival in Eeklo: “Sanitair seksisme: vrouwen betalen voor plas, mannen niet.” Joeri Seymortier

19 augustus 2019

15u46 0 Eeklo Femke Van Durme uit Eeklo is boos na het Herbakkersfestival in haar stad. Ze pikt het niet dat mannen gratis naar toilet mochten en vrouwen moesten betalen.

Niets dan blije gezichten op het terrein van het Herbakkersfestival van afgelopen weekend in Eeklo. Maar Femke Van Durme, die vorig jaar nog voor Groen op de lijst stond in Eeklo, is niet te spreken over wat zij ‘sanitair seksisme’ noemt. “Het Herbakkersfestival 2019 was het festival waar mannen ongegeneerd konden plassen zonder te betalen, en waar vrouwen 50 cent per keer moesten betalen”, zegt Femke Van Durme in een persbericht. “De stereotype ‘toiletmadam’ zat voor de vrouwentoiletten en had geen zicht op de mannelijke urinoirs. Daardoor vervaagt het concept ‘iedereen betalen’ onmiddellijk. Ik noem dat een schending van het gelijkheidsbeginsel. Na een lange strijd zijn de Gentse Feesten het perfecte voorbeeld van een gratis festival, met gratis en propere toiletten voor iedereen. In Eeklo moet deze strijd nog beginnen. Ik wil met deze aanklacht vooral dat hierover gepraat en nagedacht wordt. Dit moet gewoon veranderen.”

De organisatoren van het Herbakkersfestival schrikken van de commotie. “Wij hebben afgelopen weekend niets dan goeie reacties gekregen op het proper sanitair”, zeggen de bestuursleden. “Wij zijn een gratis festival, en bieden groepen als De Mens, Milo Meskens en Ertbrekers gratis aan. Wij hebben niet de budgetten, die de pleinen van de Gentse Feesten misschien wel hebben. 50 eurocent betalen voor een proper toilet, op een festival dat sowieso al gratis is, lijkt ons niet overdreven. Het kan kloppen dat mannen er misschien sneller tussen kunnen glippen. Maar we kunnen er moeilijk een agent bij zetten”, knipogen de vrijwilligers.