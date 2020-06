Kiwanis Eeklo-Meetjesland schenkt voor 4.000 euro computers om thuisonderwijs te ondersteunen Joeri Seymortier

10u00 0 Eeklo Kiwanis Eeklo-Meetjesland steunt drie projecten om thuisstudie te ondersteunen, en schenkt 4.000 euro aan computers weg.

Het Wijkcentrum in Eeklo krijgt 1.000 euro voor de aankoop van vier pc’s voor kansarme kinderen in lagere scholen. Klimrek, een school voor anderstalige kinderen in Gent, krijgt 2.000 euro voor de aankoop van tien tablets. Het ‘Huis van het Kind’ in Maldegem krijgt vier pc’s ter waarde van 1.000 euro.

“Door de coronacrisis zijn nog altijd veel leerlingen aangewezen op thuisonderwijs”, zegt Lieven Bauwens, voorzitter van de sociale commissie. “Ook volgend schooljaar is dat mogelijks nog het geval. Maar niet alle gezinnen beschikken thuis over een computer. Soms werken vader en moeder ook van thuis, en is een extra computer aangewezen. Met deze sociale actie hopen we de nood te lenigen in een aantal kwetsbare gezinnen.”