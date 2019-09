Kiwanis Eeklo-Meetjesland reikt eerste Goedoe Award uit Joeri Seymortier

15u16 0 Eeklo Kiwanis Eeklo-Meetjesland reikt zijn eerste Goedoe Award uit aan de familie Victor, voor haar inzet voor straatarme schoolkinderen in India.

“Kiwanislid Jean-Paul Victor en zijn echtgenote Annyc werden door hun dochter Stephanie overtuigd om mee naar India te gaan’’, legt Lieven Bauwens. ‘’De familie Victor zamelt er fondsen in om de levensomstandigheden van de kinderen te verbeteren, maar steekt er ook zelf de handen uit de mouwen in de schooltjes van de verpauperde wijken. Er is altijd wel iets te herstellen of aan te kopen: een wasmachine, een waterpomp, een koelkast of diepvries. Tenslotte is onderwijs en opleiding de sleutel naar een betere toekomst voor de Indiase jeugd. Reden genoeg om die mensen in de bloemetjes te zetten.”