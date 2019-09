Kinderopvang in oude Sint-Jozefkerk opent op 4 november Joeri Seymortier

18 september 2019

09u17 0 Eeklo De kinderopvang die momenteel gebouwd wordt in de oude Sint-Jozefkerk in Eeklo, zal op maandag 4 november de deuren openen.

De nieuwe kinderopvang De Abdij in de oude kerk op de wijk Sint-Jozef moest eigenlijk op 1 september al open gaan. Peter De Graeve (N-VA) vroeg op de gemeenteraad naar een stand van zaken en de reden van het uitstel. “De opening van de kinderopvang staat momenteel gepland op 4 november”, zegt schepen Ann Van den Driessche (Open Vld). “De verbouwing is volop bezig. We hebben eerst een moeilijke start gekend door heel wat administratie, en nadien zijn we ook nog getroffen geweest door het faillissement van een van de aannemers. Dat heeft voor de vertraging gezorgd.”

Ondertussen keurt de stad Eeklo ook een huurovereenkomst goed. De stad zal aan het College ten Doorn elk jaar 30.000 euro huur betalen voor de kerk. Er zullen ook wel inkomsten zijn, door het gebruik van derden. De huurovereenkomst werd opgemaakt voor 18 jaar, en is opzegbaar.