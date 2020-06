Kinderen Sint-Jozef Eeklo terug naar school met splinternieuwe iPads Joeri Seymortier

02 juni 2020

07u58 0 Eeklo De kleuters en de kinderen van de lagere school Sint-Jozef in Eeklo mogen terug naar school, en doen dat met splinternieuwe iPads.

Rotaryclub Eeklo zorgde voor de nieuwigheid. “Wij kiezen bewust voor één school, omdat de impact dan groter is”, zegt voorzitter Philippe Willems. “De school Sint-Jozef ligt in een buurt waar meer kansarme gezinnen wonen, en daarom willen we net daar helpen. In eerste instantie wilden we vooral tweedehands laptops en tablets inzamelen. Maar al snel bleek dat er meer nodig was. Daarom werd beslist om naast het oude materiaal, nog eens 5.000 euro extra uit te trekken voor nieuw materiaal. In samenspraak met de directie werd gekozen voor de aankoop van tien iPads met flink wat intern geheugen. De toestellen zijn geleverd, zodat de heropstart van de school vlot kan verlopen”, klinkt het nog.