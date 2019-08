Kind binnenkort naar AZ Alma? Pimpampoen maakt het nu al wegwijs Joeri Seymortier

20 augustus 2019

16u51 0 Eeklo Het ziekenhuis AZ Alma in Eeklo heeft een speciale website gemaakt, helemaal op kindermaat.

Sinds de opening van het nieuwe ziekenhuis AZ Alma in de Ringlaan zijn heel wat communicatiekanalen opgefrist. “De vernieuwde kindvriendelijke website www.pediatrie.azalma.be neemt je mee in de wereld van lieveheersbeestje Pimpampoen, en de handpoppen Victor en Marie”, zegt woordvoerder Marc Van Hulle. “We maken virtueel een wandeling doorheen het ziekenhuis en leggen heel verstaanbaar uit hoe een dagopname verloopt, hoe een infuus geprikt wordt, of hoe een behandeling verloopt. Zo bereiden we kinderen, en hun ouders of begeleiders, beter voor op een ziekenhuisbezoek. Het project kostte meer dan zes maanden aan planning en uitwerking.”

Info: www.pediatrie.azalma.be.