Kerkstraat Eeklo wordt vernieuwd: werken tot eind augustus Joeri Seymortier

08 juni 2020

10u57 0 Eeklo Maandag 15 juni wordt gestart met de werken in de Kerkstraat in Eeklo. Tot 31 augustus wordt er gewerkt.

De Kerkstraat ligt er nu op heel wat plaatsen slecht bij. “Vanaf 15 juni zullen broodnodige renovatiewerken uitgevoerd worden aan het voetpad en de rijweg in de Kerkstraat”, zegt schepen Christophe De Waele (Open Vld). “De voetpaden worden heraangelegd en de rijweg zal lokaal of geheel hersteld worden. We gaan ondertussen ook een aantal nutsleidingen saneren en verzwaren. Om de impact te beperken zullen de werken gefaseerd uitgevoerd worden.”

De eerste fase loopt tussen de Lijnendraaierstraat en het verkeersplateau Raamstraat. Daar zal gewerkt worden van 15 juni tot en met 3 augustus. Tijdens het bouwverlof zal er een minimum aan hinder zijn, zodat buurtbewoners hun woning kunnen bereiken.

Fase twee loopt van 4 tot 31 augustus en is het deel tussen het verkeersplateau van de Raamstraat en de inrit van de Melkerij. De omleiding zal dan lopen via de N9, Raamstraat en Melkerij.

Vragen over dit dossier kunnen naar kerkstraat@eeklo.be .