Kankerpatiënten worden in AZ Alma extra verwend: boterkoeken en schoonheidsverzorging tijdens ‘Week tegen kanker’ Joeri Seymortier

09 oktober 2020

16u19 1 Eeklo Streekziekenhuis AZ Alma in Eeklo houdt van 12 tot 16 oktober de ‘Week tegen Kanker’ en organiseert heel wat activiteiten.

Kankerpatiënten die in het ziekenhuis liggen of op consultatie komen, worden tijdens de actieweek ’s morgens getrakteerd op koffiekoeken. In de namiddag worden kankerpatiënten verwend met een schoonheidsverzorging.

De hele week zijn er ook dagactiviteiten. Op maandag 12 oktober is er een infosessie over werken tijdens en na kanker. Op dinsdag 13 oktober is er een rookstopbegeleiding, woensdag 14 oktober wordt gewerkt rond ‘veerkracht en hoop’ en op donderdag 15 oktober kan je kennismaken met de oncorevalidatie.

Voor alle activiteiten moet in deze coronatijd op voorhand ingeschreven worden. Dat kan via www.azalma.be.