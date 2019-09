Kaaifeesten maakt programma bekend: Van Pro-Pain uit New York tot Willy Sommers Joeri Seymortier

04 september 2019

09u51 0 Eeklo De organisatoren van de Kaaifeesten in Eeklo hebben hun programma 2019 bekend gemaakt.

De Kaaifeesten worden dit jaar gehouden van vrijdag 4 tot en met maandag 7 oktober. Alle optredens zijn ook dit jaar weer gratis. Op vrijdagavond wordt gestart met een stevige rockavond. Dit jaar staat de groep Pro-Pain uit New York als headliner op de affiche. Ook Damage Case en Fire Down Below moeten voor het stevige werk zorgen.

Op zaterdag en zondag worden voor de klassieke schlagers gezorgd. Op zaterdag 5 oktober komen Nic Caan, Bandit, Garry Hagger, Jettie Pallettie en Swoop naar de feesttent. Op zondag is er de grote rommelmarkt, en vanaf 18 uur muziek van Tamara en Tom Davis, Johan Veugelers, Laura Lynn en de traditionele afsluiter van Willy Sommers.

Op maandag is er de koffietafel met Dirk Bauters en Vanessa Chinitor, en ’s avonds het blijspel.

Info: www.kaaiken.be.