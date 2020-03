Juf uit Eeklo bezoekt per fiets alle kinderen van haar klas: “Wuiven van achter het raam en bundel met opdrachten afgeven” Joeri Seymortier

26 maart 2020

Eeklo Juf Dinah van de GO!-school Het Droomschip in Eeklo bezoekt dezer dagen alle kinderen van haar klas, en dat doet ze met de fiets.

Om haar leerlingen een hart onder de riem te steken in deze coronatijden, bracht juf Dinah van het eerste en tweede leerjaar van Het Droomschip in Eeklo, een bezoek aan elk kind van haar klas. Dat deed ze met de fiets, en uiteraard op een veilige afstand. “Ik fiets zeer graag”, zegt juf Dinah. “Dit is de uitgelezen kans om de streek rond Eeklo te ontdekken en tegelijk alle leerlingen uit mijn klas eens te begroeten. Ik kondigde de actie op voorhand aan via de Facebookpagina van de klas. Ik bracht ook de ouders op de hoogte en stuurde ze een bericht wanneer ik er zou zijn. Zo konden zij met hun kind klaarstaan aan het raam of aan de voordeur om te wuiven.”

Ondertussen kregen de kinderen een bundeltje met allerlei speelse opdrachten. De kinderen en ouders reageerden enthousiast.