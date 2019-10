Jongeren ontbijten samen voor ‘Dag van de Jeugdbeweging’ Joeri Seymortier

18 oktober 2019

09u11 0 Eeklo Gezellige drukte vrijdagochtend vroeg op de Markt van Eeklo. Een paar honderd jongeren kwam er samen ontbijten voor de ‘Dag van de Jeugdbeweging’.

Iedereen die in de kledij van zijn of haar jeugdbeweging langs kwam, werd getrakteerd op koffiekoeken, een stuk fruit, chocomelk of een smoothie. Er was gezelligheid en muziek, en er werd ook voor randanimatie gezorgd. Sommigen trotseerden de regen voor wat ochtendgymnastiek, anderen gingen eendjes vissen in de fontein voor het stadhuis. “Jeugdbewegingen zijn een belangrijke schakel in onze stad”, zegt schepen Isaura Calsyn. “Leuk om de jongeren die lid zijn van één van onze jeugdverenigingen eens te trakteren.”