Jong geleerd, oud gedaan: kleuters kopen duurzame kerstcadeaus in Kringwinkel Joeri Seymortier

20 december 2019

09u37 0 Eeklo De kleuters van Het Droomschip in Eeklo hebben hun kerstinkopen gedaan in de Kringwinkel. Zo leren ze nu al duurzaam shoppen.

Het Droomschip wil met de actie de wegwerpcultuur tegengaan en speelgoed een tweede leven geven. “We willen onze kinderen tonen hoe ze kunnen recycleren en waarom dat belangrijk is”, zegt leerkracht Dinah Bauwens. “De eindejaarsfeesten zijn typisch een periode waarin heel wat gekocht wordt, dat nadien weer wordt weggedaan. Wij willen speelgoed een tweede leven schenken door cadeautjes te kopen in de Kringwinkel. Bovendien drukken we zo de kostprijs, want spullen in de Kringwinkel zijn een stuk goedkoper dan nieuwe geschenken.”

De kinderen kochten een kerstcadeau voor hun ‘geheime vriend’. Elk kind trok een naam van iemand van de klas, voor wie ze in het geheim een cadeau mochten kopen.